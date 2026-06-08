◇出場選手登録なし◇同抹消【ソフトバンク】徐若熙投手（登板機会なし）【日本ハム】浅間大基外野手（再調整）【西武】青山美夏人投手（再調整）【阪神】元山飛優内野手、C・ディベイニー内野手（いずれも再調整）【巨人】西舘勇陽投手（登板機会なし）【広島】赤木晴哉投手（再調整）【ヤクルト】鈴木叶捕手（再調整）◇自由契約選手【DeNA】A・コックス投手