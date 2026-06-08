歌舞伎俳優・中村芝翫とタレント・三田寛子の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と俳優の能條愛未（３１）夫妻が５月３０日、都内のホテルで挙式・披露宴をを行った。披露宴の最後には、橋之助が父の中村芝翫と母の三田寛子、能條が母親に花束を贈呈。三田は号泣し、橋之助と熱く抱擁した。２人は３月１日に入籍していた。三田は７日、自身のＳＮＳで「結婚式披露宴から一週間がたちました本当に皆様のおかげとあらためま