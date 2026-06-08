〈《“中傷動画”の新証拠》高市首相秘書・木下剛志氏と動画作成者の「Zoom会議音声」を入手〉から続く昨年秋の自民党総裁選などで高市早苗氏の陣営がライバル候補を誹謗中傷する動画を作成した問題について、木原稔官房長官は6月8日、「高市首相の衆議院議員としての活動に関することですので、政府としてはコメントは控えております」と述べた。【無料公開中】高市首相公設第一秘書・木下剛志氏の「Zoom会議音声」この問題を