女優で声優の戸田恵子が7日に自身のアメブロを更新。連続ドラマの撮影の現場に持参した手作りの品を公開した。【映像】天海祐希、男性アイドルとのハグショットに驚きの声この日、戸田は「今日は朝から連ドラ撮影」と切り出し「イソ・ガシコだから何とか野菜不足を打破せねば！」（原文ママ）とコメント。サラダの写真を公開し「野菜詰めてドレッシングも作って持参！うちのスタッフの分も」と、忙しい中でも健康管理を徹底し