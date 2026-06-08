お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が6日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。2020年3月に亡くなった志村けんさんの遺品をめぐって、電波を通じて呼びかける一幕があった。大悟と志村さんは酒飲み仲間として親交が深かった。パーソナリティーの麒麟川島明から「志村さんの車、買ったままなん？志村さんの愛用していた。本人大悟は免許持ってない状況で車を買った」と聞かれ、大悟は「買ったままで