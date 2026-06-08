フィリピン沿岸部では、これまでに最大で1m40cmの津波が観測されたほか、揺れで建物が倒壊するなどの大きな被害が出ています。現地の映像では、小学生たちが屋外で身を寄せ合う中、建物が崩れる様子が確認できます。震源に近いミンダナオ島のジェネラルサントスでは、地震発生時にファストフード店が入るビルが崩れるなど、建物の倒壊が相次ぎました。フィリピン当局によりますと、これまでに3人死亡、5人がけがをしたということで