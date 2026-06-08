BTSの「ARIRANG（アリラン）」が、上半期アルバム販売で1位になった。ビルボード・ジャパンのチャートで、70万6961枚を記録した。6日に発表された26年上半期決算「トップアルバムセールズ」で1位に輝いた。同チャートのトップ20の中には、K−POP関連グループが6グループ入った。韓国のエンターテインメント企業HYBE（ハイブ）が日本で結成した＆TEAMのミニアルバム「We on Fire」が、70万5543枚のわずかな差で2位だった。ほか、ENH