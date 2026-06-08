Mizkan（以下ミツカン）は4月27日、東京ヘッドオフィスに、マイナビ主催の高校生向けビジネスアイデアコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園」で優勝したチーム「ノーサイド」を迎え、優勝プレゼンテーションと経営陣・納豆事業チームとの意見交換を実施した。緊張感がありつつも和やかな雰囲気の中で行われたプレゼンテーションに対し、経営陣からは高い評価が寄せられた。提案商品「サクまめ」をテーマに納豆事業の開発