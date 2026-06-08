Mizkan（以下ミツカン）と包材メーカーのコバヤシは、ミツカンが2025年9月に導入した納豆トレーで、世界包装機構が主催するパッケージデザインコンペティション「ワールドスター」で「ワールドスター賞」を受賞した。持ちやすさ、混ぜやすさ、環境負荷軽減を追求した同トレーは、日本包装技術協会が主催する「2025日本パッケージコンテスト」で「公益財団法人共用品推進機構理事長賞」を受賞しており、今回で2度目の受賞となっ