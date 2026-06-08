ハナマルキは5月21日、イオンアグリ創造とコラボレーションした「液体塩こうじ×わけあり野菜」の第5弾「液体塩こうじ＋わけあり新玉ねぎ」プロジェクトを始動。傷や既定のサイズに当てはまらないなどの理由で廃棄されてしまう新玉ねぎと「液体塩こうじ」をセットにした商品を、イオンアグリ創造のECサイト「イオン農場ショップ」で販売する。同社は2022年からイオンアグリ創造とコラボレーションした「液体塩こうじ×わけあり