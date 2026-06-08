愛知県味噌溜醤油工業協同組合が5月25日、名古屋市中村区のザサイプレスメルキュールホテル名古屋で第73期通常総会を開催した。任期満了に伴う役員改選では、理事長の中村光一郎会長（イチビキ）をはじめ副理事長の杉本達哉社長（ナカモ）、岡島晋一社長（ヤマシン醸造）がいずれも再任した。開会にあたり中村理事長は「今年1月から3月までのみそと醤油の出荷量では、みそが前年比101.8％、醤油は97.2％。みそは金額ベースで前