演歌歌手の小林幸子が6日に自身のアメブロを更新。夫がデビュー記念日を前祝いしてくれたことを報告した。この日、小林は前日の5日がデビュー記念日であったことを報告し「皆さん、沢山のお祝いメッセージありがとうございます」とファンへ感謝を述べた。続けて、当日は仕事だったため、前日に夫が「Ginza 脇屋でお祝いをしてくれました」と報告。豪華な中華料理や、夫とのツーショット写真などを公開した。同店について「銀座は初