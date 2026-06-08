北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は現地６月７日、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終えた。この合宿で最大の驚きと言ってもいいのが、冨安健洋の仕上がりだ。怪我に泣かされ、２年ぶりの招集となったなか、シーズン終盤にアヤックスで出番がほとんどなく、コンディションが心配されていた。だが、27歳のDFは５月31日のアイスランド戦では83分までプレーし、安定したパフォーマンスを披露。モンテレイに