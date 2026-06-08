NPB(日本野球機構)は8日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第11回中間発表を行いました。2部門で首位交代。先発投手部門では、ヤクルトの山野太一投手が阪神の郄橋遥人投手と約8,000票あった差を逆転し、1位に浮上。また捕手部門では、ヤクルトの古賀優大選手が阪神の坂本誠志郎選手との約2,500票あった差をひっくり返し、トップに立ちました。また捕手部門では、中日の石伊雄太選手が広島