8日(月)は、全国的に曇りや雨のすっきりしない天気となっています。北海道ではこのあと夕方以降、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。これまでの1日の天気を振り返ります。■ほぼ全国的に傘の出番南西諸島で雨強まる本州の南岸と日本海に低気圧があり、本州の南海上には梅雨前線が停滞しています。8日(月)はこれらの影響で、全国的に曇りや雨となりました。梅雨前線が停滞する南西諸島には活発な雨雲が流れ込み、強い雨