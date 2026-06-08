NPB(日本野球機構)は8日、富山で開催されるマイナビオールスターゲーム2026第2戦のサブスポンサーに、富山県南砺市に本社を置く日の出屋製菓産業株式会社が決定したことを発表しました。今年のオールスターゲームは、7月28日に東京ドーム、29日に富山市民球場で開催されます。2022年に松山・坊っちゃんスタジアムで行われて以来となる、各球団本拠地以外の地方球場でも開催。富山での開催は1996年以来30年ぶりです。富山での開催は