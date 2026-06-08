NPB（日本野球機構）は8日の公示を発表。広島は赤木晴哉投手を登録抹消しました。ドラフト5位ルーキーの赤木投手は、5月28日に一軍へ再昇格すると、28日のロッテ戦に登板。9回に2点を失った森浦大輔投手に代わり2アウトの場面で登板し、無失点に抑えました。その後は登板がなく、この日に登録抹消されました。ここまで1軍戦で1試合先発を含む6試合登板し、0勝0敗、防御率6.75です。