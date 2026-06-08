NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。巨人は西舘勇陽投手の登録を抹消しました。西舘投手は前日7日のロッテ戦で、今季2度目の先発登板。得点圏にランナーを置いても粘りの投球で、7回111球を投げ、7奪三振1失点の好投を見せていました。1点リードで迎えた9回にはライデル・マルティネス投手が同点弾を浴び、勝ち星とはならず。それでも今季初登板から2試合続けて好投を見せ、防御率0.69をマークしています。