巨人は８日、西舘勇陽投手の出場選手登録を抹消した。セ・リーグではほかに広島が赤木晴哉投手を、ヤクルトが鈴木叶捕手を抹消した。パ・リーグではソフトバンクが徐若熙投手、日本ハムが浅間大基外野手、西武が青山美夏人投手の出場選手登録を抹消した。１８日以降に再登録可能。