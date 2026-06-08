エルフの荒川が８日、Ｘを更新。カベポスターの永見大悟の結婚披露宴に出席したが、そのときの席次表をアップし、大興奮で喜びを伝えた。荒川は永見の披露宴に出席したようで、「永見さんご夫婦心の底からおめでとうございます。愛に溢れた結婚式に呼んで頂けて幸せすぎました。ほんまに最高すぎました。やばすぎた。私は、お二人に一生ついていく」と投稿。その直前には、披露宴の席次をアップ。「新郎先輩稲田美紀様」