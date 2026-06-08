熊本市で面識のない大学生に暴行を加え死亡させたとして罪に問われていた元少年に、熊本地方裁判所は8日午後3時からの公判で、求刑通り懲役10年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、事件当時17歳で現在19歳の元少年です 事件の概要は？ この事件は、おととし2月、元少年が、熊本市中央区安政町の路上で面識のない男子大学生（当時22）の顔を殴ったり、背中を蹴ったりして、外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせ、約９