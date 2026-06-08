日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）のナショナルコーチアカデミー開講式が８日、東京都内で行われ、陸上・女子１００メートル障害元日本記録保持者の寺田明日香（３６）（ジャパンクリエイト）が初参加した。国際レベルの選手育成・指導に携わるコーチやスタッフの養成講座として２００８年から始まった同アカデミーは、これまで７６５人の修了生を輩出しているが、現役選手の受講例はソフトボールの上野由岐子（４３）（ビック