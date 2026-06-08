「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が、“デスマッチのカリスマ”葛西純（５１）＝フリーダムズ＝と刺激的な初遭遇を果たした。６・１４大阪城ホール大会で挑むＮＥＶＥＲ無差別級王者・成田蓮（２８）との前哨戦となる６人タッグ戦で共闘し、最後はウルフがディック東郷（５６）をアングルスラムで葬って勝ち名乗りを受けた。五輪王者とデスマ