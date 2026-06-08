気象庁は8日午後に2回目の会見を行い、津波が観測され始めているため、改めて海などに近づかないよう注意を呼びかけました。気象庁地震火山部・清本真司地震津波対策企画官：現在、津波を観測しておりますので、海の中や海岸から離れていただきますようお願いいたします。気象庁によりますと、フィリピン諸島のミンダナオ付近で発生したマグニチュード8.2の地震の影響で、午前9時5分に茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範