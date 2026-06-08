歌舞伎俳優中村芝翫（60）が8日、都内で、舞台「リア王」（9月6〜22日、東京・新橋演舞場）の制作発表会見を行った。芝翫はシェークスピア作品は3作目で、「芝翫を襲名して10年目の節目でもありますし、待望の『リア王』をつとめさせていただき本当にありがたく思っています」と話した。老境を迎えたリア王と、3人の娘たちの物語。芝翫は、長男中村橋之助と能條愛未が結婚したばかりとあって、作品に自分自身を重ね「待望の娘がで