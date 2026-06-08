日本野球機構（NPB）は8日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグ先発投手部門では山野太一（ヤクルト）、セ・リーグ捕手部門では古賀優大（ヤクルト）、パ・リーグ遊撃手部門で水野達稀（日本ハム）がトップに立った。ロッテ勢ではパ・リーグ中継ぎ投手・鈴木昭汰、パ・リーグ抑え投手・横山陸人、パ・リーグ外野手部門・西川史礁が3位から2位に遊撃手で友杉篤