【XBOX Games Showcase】 日本時間6月8日午前2時配信開始 「アイデンティティの回復」。XBOX Games Showcase 2026の感想はこの一言に集約できるのではないだろうか。 ここ数年、XBOXコミュニティの間で深刻な問題だったのが、XBOXとはなんなのか、我々は何を支持している集団なのか、いつのまにかよくわからなくなっていることだ。 【アカデミー映画博物館】 XBOX Series X|