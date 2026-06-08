ガールズグループizna（イズナ）が、新曲でこれまでとは違う表情を見せる。6月8日、iznaはソウル龍山区のブルースクエアで、3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』発売記念ショーケースを開催した。【写真】izna、ショーケースで美貌全開！タイトル曲『METRONOME』は、アルバムのメッセージを貫く楽曲で、洗練されたハウスリズムが一度聴いたら忘れられない強い中毒性を与える。一定の拍子で動くメトロノームのように、複雑で混乱した