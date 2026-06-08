【モデルプレス＝2026/06/08】クリエイターのしなこが6月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との2ショットを公開した。【写真】30歳人気クリエイター「仲良しで可愛すぎる」母親をバックハグ◆しなこ、母親との2ショット披露しなこは「マミーがだいすきすぎて」とつづり、母親との写真を投稿。耳付きカチューシャを身につけた母親を後ろから抱きしめ、互いの頬を密着させた仲睦まじい姿が収められている。◆しなこの投