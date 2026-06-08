【モデルプレス＝2026/06/08】ファミリーマートから、北海道産メロンの果汁を使用したアイスバー「とろける食感 ぎゅっとメロン」が、2026年6月9日（火）より全国のファミリーマート約16,100店舗（沖縄県を除く）に登場する。【写真】ファミマ、濃厚メロンアイスバー登場◆北海道産メロンの美味しさを凝縮、2層仕立てのアイスバー2023年の登場以来、毎年好評のメロン果汁使用のアイスバーが今年も登場。「とろける食感 ぎゅっとメ