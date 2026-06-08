焼肉チェーン「牛角」は、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニューが累計8万食を突破したことを記念し、6月10日から6月12日までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量で提供するキャンペーンを実施する。本コラボでは、「ハッピーターン」の甘じょっぱさを焼肉メニューとして再現。焼いた肉にパウダーを“かけて、つけて”楽しむスタイルで提供している。6月10日から6月1