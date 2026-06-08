【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.7】 7月中旬 発売予定 価格：3,960円（12個入りBOX） タカラトミーは、コレクション玩具「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.7」を通販サイト「タカラトミーモール」にて7月中旬に発売する。価格は12個入りBOXで3,960円。 本商品