Ｊ１Ｇ大阪は８日、強化部に所属している元日本代表阿部浩之氏との契約を、双方合意のもと今季限りで満了とすることが決まったと発表した。加えて、阿部氏が今月１５日付けで女子サッカー・ＷＥリーグのＩＮＡＣ神戸の代表取締役社長に就任することが決まったことも発表された。阿部氏は関西学院大から２０１２年にＧ大阪に加入。その後は川崎、名古屋、湘南でプレーし２４年シーズン限りで引退。日本代表としては、１７年に３