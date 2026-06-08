昨日7日(日)に梅雨入りした関東甲信では、13日(土)と14日(日)に広い範囲で日差しが届くでしょう。洗濯物を外に干したり、部屋の換気をするなど有効にお使いください。この先は気温も湿度も高めで、蒸し暑い日が多いでしょう。体調や食品の管理にご注意ください。明日9日(火)は明け方まで雨の降る所が多い蒸し暑くなる昨日7日(日)に梅雨入りした関東甲信では、今日8日(月)の日中は雨の止んだ所が多くなりましたが、日付の替わる頃