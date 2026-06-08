巨人は９日から仙台で楽天３連戦（楽天モバイル最強）に臨む。第１戦の先発は２勝目を狙う則本昂大（３５）。第２戦は中６日で３勝目を目指す戸郷翔征（２６）、第３戦は４勝目に挑む田中将大（３７）が登板する予定。則本、田中将のベテランコンビは古巣との注目の初対決になる。ともに勝利投手となれば１２球団勝利を手にする。戸郷は前回３日のオリックス戦（東京ドーム）で頭部危険球により退場。１回０／３、わずか１４