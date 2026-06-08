逆輸入の4代目ムラーノ、その性能とは？ 日産ムラーノ｜Nissan Murano 日産「ムラーノ」は、米国テネシー州のスマーナ工場で生産されているミッドサイズクロスオーバーSUV。洗練されたデザインと高い快適性により、米国市場で高い評価を得ている。日産は2026年2月に国交省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、このたび日本に導入する運びとなった。米国ではミッドサイズに分