５日、寧夏回族自治区霊武市を流れる黄河。（ドローンから、銀川＝新華社記者／楊植森）【新華社銀川6月8日】中国寧夏回族自治区はここ数年、黄河流域の生態系保全と質の高い発展の先行モデル区建設を軸に、山地・水域・森林・農地などを一体的に管理してきた。黄河沿岸の総合整備、植生保護、湿地修復を継続的に実施した結果、かつて荒涼としていた干潟は渡り鳥が舞う緑豊かな地へと生まれ変わっている。５日、寧夏回族自治区で