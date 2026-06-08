俳優の美山加恋（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。「共演者の影響で刺繍始めました 手芸部もできて楽しかったな」と近況を明かし、愛犬・むすびちゃんをかわいらしく刺しゅうした手芸アイテムを披露した。【写真】「めっちゃかわいい」「ほんと器用だね〜」愛犬・むすびちゃんをデザインした、美山加恋の手作りスマホショルダー美山は「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、紺やブルー系の色