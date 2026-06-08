きょう8日放送のNHK『映像の世紀バタフライエフェクト』（後10：00）では、「熱狂が揺らした世界FIFAワールドカップ事件簿」とのテーマで届ける。【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載独裁者ムッソリーニがファシズムを喧伝したイタリア大会、敗戦国・西ドイツの誇りを取り戻した“ベルンの奇跡”、差別と闘う南アフリカの黒人たちを奮い立たせたペレ、冷戦の代理戦争と目された東西ドイツ戦、軍事政権崩壊の