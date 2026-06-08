ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣では、2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)まで夏のグルメフェア｢Summer Buffet-ホテルが彩る、夏薫るごちそう-｣が開催中です。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので紹介します。 出来たてのお料理を楽しむ｢劇場型ライブキッチン｣ ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カ