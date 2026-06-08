歌舞伎俳優の中村芝翫が8日、都内で行われた舞台『リア王』（9月6日〜22日東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。息子・中村橋之助の妻で元乃木坂46の能條愛未に関する質問が投げかけられた。【集合ショット】中村芝翫＆松下由樹ら華やかな装いで集結した出演陣橋之助と能條は、昨年11月に婚約を発表し、4月に結婚、今月3日に、挙式＆披露宴を行った。この日の会見には元乃木坂46で俳優の井上小百合も登壇しており、井