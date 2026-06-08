NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。ソフトバンクは徐若熙投手を登録抹消しました。NPB1年目の徐投手はここまで6試合に先発し2勝3敗、防御率4.99。前日7日DeNA戦は6回2失点でマウンドを降りるも、その後チームが逆転勝利したため黒星は付きませんでした。徐投手は今回で3度目の抹消となります。