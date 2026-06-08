NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。西武は青山美夏人投手を登録抹消しました。青山投手は5月26日に今季初昇格をつかむと、2試合に出場。5月27日のヤクルト戦は延長12回に登板し三者凡退に抑えました。しかし、5月31日のDeNA戦では、7回に登板すると満塁のピンチを背負うなどで2失点となっていました。2戦で防御率9.00としています。