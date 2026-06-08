韓国の李在明大統領は8日、就任から1年となったことに合わせて会見を開き、日本の自衛隊と韓国軍で物資などを融通する協定については国民感情を理由に慎重な姿勢を示しました。李在明大統領は就任1年に合わせた記者会見で、2時間半以上にわたって国内外の記者からの質問に答えました。その中で、日本が求めている自衛隊と韓国軍で食料や燃料を提供し合う協定については、「国民感情として現時点で受け入れるのは難しい」と述べ、慎