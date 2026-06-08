米歌手テイラー・スウィフト（36）が、今夏に挙式予定と伝えられる婚約者で米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（36）とニューヨークを代表するスポーツアリーナ、マジソン・スクエア・ガーデン（MSG）で盛大な結婚式を行う可能性が浮上した。米オンラインメディアTMZやニューヨーク・ポスト紙が報じたもので、人気スター同士の結婚にふさわしくNBAニューヨーク・ニックスとNHLニュー