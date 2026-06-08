俳優「鈴木福」×「ホンダ車」俳優の鈴木福さんが2026年5月5日、自身のインスタグラムにバイクとの2ショットを公開しました。映っていたのはホンダの一台とみられますが、どのようなモデルなのでしょうか。投稿の写真に写っていたのは、ホンダが製造していた250ccロードスポーツバイク「VTR」とみられます。【画像】超カッコイイ！ 俳優「鈴木福」×「ホンダ車」を画像で見る！VTRは1998年の初代登場以来、軽快さと扱いやす