フレーム刷新やスマートキー採用！ 上質さを極めた新型バーグマンストリート2026年4月3日、スズキ・インドはラグジュアリースクーター「バーグマンストリート」の全面改良モデルを発表しました。同モデルは同月に欧州でも発表されています。【画像】 超カッコイイ！ これがスズキ新型「“125cc”スクーター」です！（39枚）バーグマンストリートは、通勤や通学など日常での使いやすさと上質な乗り心地を両立させた124ccの原