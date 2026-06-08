俺（アラタ）は、妻のシオリと2人の子どもとの4人家族だ。妻と結婚する前にマユと結婚していた。しかしマユはいつも俺に怒ってばっかりだった。俺は家族のために一生懸命仕事をしているのに、何も分かってくれなかった。家事をしろ、子育てをしろ……と、俺の仕事の邪魔をしてくる。そんなとき出会ったシオリは、いつも俺をたててくれる優しい女性だった。しかし順調な結婚生活を送っていたある日、実家の母が倒れたと連絡がきて…