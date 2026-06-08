左手首のTFCC損傷という診断を受け一時ツアーから離れている木村彩子が自身のインスタグラムを更新。「先日、左手首の手術を受けました」と治療経過を報告すると、左腕に大きなギプスをはめた姿を投稿した。【動画】ギプスの先から指をチョコチョコ！ 元気そうな自撮り動画「無事に手術も成功して、現在はギプス生活中です」とのことだが、元気そうな姿はファンを大いに喜ばせた。左手の大きなギプスが少し痛々しく見えるが、病院