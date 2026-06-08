菅楓華が自身のインスタグラムを更新。初めて海外メジャー「全米女子オープン」に挑戦したが、惜しくも1打届かず予選落ちを喫してしまった。ポッカリと開いてしまった週末には、大会が開催されたリビエラCCと同じロサンゼルスに本拠地をおくドジャースの試合を球場で観戦したことを投稿した。【写真】ズーム最大！ 球場で撮影した大谷翔平（全8枚）1枚目の写真で大谷翔平の背番号が入ったドジャーブルーのユニフォームを着た後ろ姿